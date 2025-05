Große Tech-Konzerne arbeiten seit Jahren an AR-Brillen, die Routenanweisungen und andere Informationen anzeigen können. Google hat nun Versuchsgeräte, die dem Ziel näherzukommen scheinen.

dpa 21.05.2025 - 01:58 Uhr

Mountain View - Google hat neue Prototypen von Computer-Brillen vorgestellt, die Informationen ins Blickfeld der Nutzer einblenden können. In der Demonstration tauchten in der schlanken Brille etwa Routenanweisungen und Fotos auf. Auch konnten sich zwei Personen in verschiedenen Sprachen miteinander unterhalten. Die Brille blendete jeweils die Übersetzung in Englisch ein. "Untertitel für die reale Welt", nennt das Google. Leichte Computer-Brillen mit sogenannter Erweiterter Realität (AR, Augmented Reality) sind seit Jahren ein Traum der Tech-Industrie.