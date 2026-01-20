Der Erlebnispark Tripsdrill erweitert sein Angebot: Ein neuer Indoorspielplatz in schwäbischer Speisekammer-Optik soll die neue Hotel- und Schwimmbadanlage ergänzen.

Der Erlebnispark Tripsdrill erweitert sein Angebot. Im Rahmen eines Bauprojekts vor den Toren des Wildparadieses entstehen derzeit eine neue Erlebnisgastronomie, ein Hotel und ein Wellness-Bereich. Wie der Park nun mitteilt, wird es dort auch einen neuen Indoorspielplatz geben, dessen Gestaltung an eine schwäbische Speisekammer angelehnt ist.

Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern soll eine Spielwelt für Kinder entstehen. Laut Pressemitteilung orientiert sich das Konzept am für Tripsdrill typischen, detailreichen Stil. Vorgesehen ist eine Kombination aus klassischen Spielelementen wie Rutschen und Kletternetzen sowie interaktiven Projektionen, Lachspiegeln und einem Fotopunkt.

Im Mittelpunkt stehe das freie und kreative Spielen in einer familienfreundlichen Umgebung. Der Spielbereich soll barrierefrei zugänglich sein. Die Umsetzung übernimmt der deutsche Hersteller „Kinderland Parks“. Für die Bauzeit sind etwa sechs Monate angesetzt.

Die Baustelle im Oktober 2025. Bereits Mitte 2026 sollen erste Bereiche in Betrieb genommen werden. Foto: Simon Granville

Der neue Indoorspielplatz ist Teil eines umfassenderen Entwicklungsprojekts. In unmittelbarer Nähe entstehen neue gastronomische Angebote, Übernachtungsmöglichkeiten, sowie ein Schwimmbad samt Wellness-Bereich. Während andere Freizeitparks wie der Europa-Park bereits seit längerem auf größere Hotels, Erlebniswelten und Wellnessbäder setzen, erweitert nun auch Tripsdrill sein Angebot über den klassischen Freizeitparkbetrieb hinaus. Laut Pressemitteilung soll damit verstärkt eine ganzjährige Nutzbarkeit erreicht werden.

Das zeigt sich auch im Konzept des Indoorspielplatzes. Die Tripsdrill-Verantwortlichen verfolgen laut Pressemitteilung damit das Ziel, dass Familien dort wetterunabhängig einen Aufenthalts- und Spielbereich vorfinden.