Zum 1. Juli gibt es für Erwerbsminderungsrentner einen Zuschlag – zumindest für einige. Wer bekommt diesen ? Was sind die Gründe? Was muss man tun, um ihn zu bekommen?

Lotta Wellnitz 17.07.2024 - 10:48 Uhr

Wer in Deutschland die sogenannte Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) bekommt, kann sich ab diesem Juli auf ein Plus von bis zu 7,5 Prozent extra freuen. Denn ab dann wird erstmals ein neuer Zuschlag für Menschen in Erwerbsminderungsrente gezahlt. Davon sollen rund drei Millionen Menschen profitieren. Dieser soll getrennt von der zugrunde liegenden Rente ausgezahlt werden.