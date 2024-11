Erziehermangel in Kitas immer größer – nun sollen Malteser den Ganztag retten

Erziehermangel in Bietigheim-Bissingen

Die Stadt Bietigheim-Bissingen will dem Fachkräftemangel in Kitas mit Unterstützung der Malteser begegnen. Der Hilfsdienst soll geschulte Mitarbeiter an die Kitas entsenden und so die Ganztagesbetreuung sichern. Das lässt die Stadt sich einiges kosten.

Frank Ruppert 04.11.2024 - 15:40 Uhr

Wie andere Kommunen hat auch die Große Kreisstadt Bietigheim-Bissingen mit dem Fachkräftemangel in ihren Kitas zu kämpfen. Unter anderem überlegt man, ihn mit dem Einsatz spanischer Erzieherinnen zu beheben, aktuell steht im Gemeinderat aber noch ein anderer Ansatz zur Debatte. An diesem Dienstag berät das Gremium darüber, ob künftig in zwei Kinderhäusern der Stadt die Malteser für die Betreuung einspringen sollen.