Erziehungsstile: „Oh Gott, jetzt klinge ich wie meine eigene Mutter!“

Wenn Mütter und Väter im Stress sind, verfallen sie oft in die Verhaltensweisen ihrer eigenen Eltern. Ein Instagram-Trend zeigt, dass es auch anders geht.

Jahrzehntelang haben Kinder solche Sprüche von ihren Eltern gehört: „Es wird gegessen, was...“ – und jeder Erwachsene weiß, wie dieser Satz zu vollenden ist. Ein anderes Beispiel: „Wer schön sein will, muss...“ – und auch hier gibt es nur eine richtige Antwort. Oder? Auf Instagram probieren es Eltern mit ihrem Nachwuchs aus und konfrontieren sie mit den Glaubenssätzen aus ihrer Kindheit. Daraus ist ein richtiger Trend geworden. Die Antworten, die sie dabei bekommen, sind herzerwärmend. Denn heute wissen Kinder: Es wird gegessen, was schmeckt. Und wer schön sein will, muss sich selbst lieben.