Wir analysieren, woher die Aufgeregtheit in der Unionsfraktion kommt und was das mit Friedrich Merz zu tun hat.
Das kennt man so nicht von der Union und ihrer Bundestagsfraktion. Der Partei haftet gelegentlich die Bezeichnung „Kanzlerwahlverein“ an. Das ist zwar oft leicht despektierlich gemeint, aber es schwingt da auch Anerkennung mit. Tatsächlich gehörte es in all den Jahrzehnten bundesrepublikanischer Nachkriegspolitik zur christdemokratischen Grundüberzeugung, dass der Laden irgendwie laufen muss und dazu gehören auch stabile Mehrheiten im Parlament. Dafür hat in der Regel die Fraktion zuverlässig gesorgt, auch in stürmischen Zeiten: etwa als Mitte der 80er-Jahre das Gemäkel an Bundeskanzler Kohl laut wurde oder als Angela Merkels Flüchtlingspolitik in der Partei sehr umstritten war.