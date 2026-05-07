Auf seinem kommenden Studioalbum hat Paul McCartney viele persönliche Erinnerungen verarbeitet. In London stellte der Ex-Beatle das Album vor und erzählte von seinem ersten Duett mit Ringo Starr.
07.05.2026 - 05:46 Uhr
London - Das berühmte Studio 2 ist hergerichtet wie ein Wohnzimmer. Umgeben von Büchern, Familienfotos, einem Plattenspieler und zwei riesigen Lautsprechern steht ein Sessel. Der Mann, der gleich darauf Platz nehmen wird, hat in seinem Leben viel Zeit in diesem Raum verbracht und dort einige der bedeutendsten Momente der Musikgeschichte geschaffen. "Hallo", sagt Paul McCartney gut gelaunt unter dem Jubel der Anwesenden. "Willkommen in den Abbey Road Studios."