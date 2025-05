Terrorgefahr und Protestaktionen: Basel wappnet sich für alle Eventualitäten beim Großereignis in der nächsten Woche.

dpa 05.05.2025 - 16:38 Uhr

Basel - Während des Eurovision Song Contests (ESC) in Basel dürfen keine Drohnen über der Stadt aufsteigen. Das Verbot gilt vom 9. bis zum 18. Mai, wie die Behörden mitteilen. Das ESC-Finale findet am 17. Mai in der St. Jakobshalle unweit der deutschen Grenze statt.