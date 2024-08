Basel - Der Eurovision Song Contest (ESC) findet im kommenden Jahr in der Schweizer Grenzstadt Basel statt. Das haben die Ausrichter, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und die Europäische Rundfunkunion (EBU), entschieden.

Basel liegt direkt an der Grenze zu Deutschland und Frankreich. Die Stadt hat sich mit dem Motto "Grenzen überwinden" beworben. Sie sieht sich und die Region als bestes Beispiel dafür, wie Grenzen im Zusammenleben der Menschen unwichtig werden können.

Die deutsche Grenzregion will vom ESC an der Grenze profitieren. Lörrach liegt keine zehn Kilometer von Basel entfernt. Der parteilose Oberbürgermeister der Stadt, Jörg Lutz, machte sich in dem Bewerbungsvideo von Basel für den nahen ESC stark. "Aus dem Dreiländereck machen wir mit dem Eurovision Song Contest das 40 Länder-Eck", sagte er. In Lörrach könnten zum Beispiel viele Gäste übernachten. In Basel waren die Hotelpreise schon vor der Bekanntgabe auch für einfache Unterkünfte auf mehrere hundert Euro pro Nacht emporgeschnellt.