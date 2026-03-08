Die Schweden hatten die Wahl zwischen singenden Feuerwehrmännern, einer Humorfigur mit Fokuhila und früheren Teenie-Stars. Ins ESC-Rennen schicken sie aber jemand ganz anderen.
08.03.2026 - 10:26 Uhr
Stockholm - Mit Elektro-Beats und Lasershow hat sich Felicia in die Herzen der Schweden gesungen: Die Skandinavier nehmen mit dem energiegeladenen Track "My System" am Eurovision Song Contest in Wien teil. Die Künstlerin Felicia setzte sich im Finale des schwedischen Vorentscheids gegen elf andere Acts durch. Die 25-Jährige hatte schon im Vorfeld der Abstimmung bei Wettanbietern als haushohe Favoritin gegolten. Schon vor zwei Jahren war Felicia beim "Melodifestivalen" angetreten, schaffte es mit ihrem Song damals aber nicht zum ESC.