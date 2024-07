Was suchen Männer bei Escort-Diensten? Aufmerksamkeit und Aufregung. Eine Frau, die ihnen zuhört – und die Spaß hat am Sex. Eine 30-Jährige gibt Einblick in ihr Gewerbe.

Mathias Bury 13.07.2024 - 09:00 Uhr

Laura wählt einen Lillet, dunkelrot auf Eis, serviert mit grünen Kräutern und passendem Trinkhalm. In dem rustikalen Lokal läuft Folklore-Pop, die Tische sind gut gefüllt. Das lange schwarze Haar trägt Laura an diesem Tag straff anliegend und mit Dutt, die vollen Lippen in dezentem Rosa, dazu weißes Shirt, sandfarbene Weste, Jeans, weiße Sneaker und eine edle kleine Handtasche, ebenfalls in Weiß.