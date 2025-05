Eine randalierende Frau hat am Sonntagabend am Bahnhof Waiblingen die Polizei auf den Plan gerufen. Die 24-Jährige drosch zunächst auf einen Ticketschalter und Mülleimer ein. Später biss sie einer Polizistin in die Hand.

Jürgen Veit 12.05.2025 - 10:13 Uhr

Eine 24-jährige Frau ist am Sonntagabend am Bahnhof in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ausgerastet. Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte gegen 23.10 Uhr alarmiert worden, weil die Frau lautstark randalierte und unter anderem gegen den Ticketschalter und Mülleimer schlug. Dabei habe sich die 24-Jährige, die sich laut der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, mehrere Verletzungen zugezogen.