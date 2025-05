Bundesregierung will deutschen Studierenden helfen

Eskalation an US-Uni Harvard

Ein weitere Eskalationsstufe: Die US-Regierung verbietet die Aufnahme ausländischer Studenten an der Eliteuniversität. Die Bundesregierung sieht das mit großer Sorge.

red/KNA 23.05.2025 - 13:15 Uhr

Das Verbot ausländischer Studierender an der Universität Harvard durch die US-Regierung sieht die Bundesregierung mit großer Sorge. „Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit sind Einschränkungen der Demokratie selbst“, sagte Vizeregierungssprecher Sebastian Hille am Freitag in Berlin. Dazu gehöre der internationale Austausch.