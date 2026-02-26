Eskalation beim TSV Münchingen Trainer Sahin muss gehen – die Mannschaft des Tabellenführers tritt zurück
26.02.2026 - 16:00 Uhr
„Wir bewegen was im Strohgäu“. So steht es auf der Homepage des TSV Münchingen. Intern bewegt sich besonders viel beim Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga. Martin Haußer, der stellvertretende Leiter der TSV-Fußballabteilung, bestätigte die Entlassung von Erfolgstrainer Sahin Üste sowie den damit verbundenen Rücktritt von Gianluigi Rufrano, Coach der Zweitvertretung in der Kreisliga A2.