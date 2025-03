Die meisten Bundesbürger sprechen sich für eine harte Reaktion der EU auf die angekündigten US-Strafzölle aus. Nur die Anhänger zweier Parteien sind zurückhaltender.

dpa 27.03.2025 - 11:46 Uhr

Berlin - Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland unterstützt laut einer YouGov-Umfrage eine entschlossene Reaktion der EU auf Donald Trumps Zoll-Ankündigung. Eine Antwort mit Zöllen auf in die EU eingeführte amerikanische Waren befürworten demnach 68 Prozent. 17 Prozent der Befragten gaben an, einen solchen Schritt abzulehnen. YouGov hatte gut 2.000 Wahlberechtigte in der Zeit vom 21. bis 24. März befragt.