Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah fürchtet die deutsche Außenministerin eine weitere Eskalation im Nahen Osten. Und macht klar, was sie vom Vorgehen Israels hält.

dpa 28.09.2024 - 17:30 Uhr

Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock hat die Lage im Nahen Osten nach dem Tod von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah als "brandgefährlich" bezeichnet und deutliche Kritik an Israels Vorgehen erkennen lassen. "Es droht die Destabilisierung des ganzen Libanons. Und das ist in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels", sagte die Grünen-Politikerin in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".