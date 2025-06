Eskalation im Nahen Osten: Warum sich die Risiken für Israel mehren

Wie so oft in den rund 620 Tagen seit dem mörderischen Überfall der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel ist ein weiteres Mal zu beobachten: Dessen Feinde, die Wind gesät haben, ernten Orkan. Jetzt ist der Iran an der Reihe. Als Atomrüster und als Schutzmacht der Hamas im Gazastreifen sowie der Hisbollah im Libanon.