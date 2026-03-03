Raketen über Dubai, Drohnen über Doha: Irans Angriffe bringen die Golfstaaten in ein Dilemma. Wie lange können sie noch abfangen, ohne selbst zur Kriegspartei zu werden?
Dubai/Teheran - Es ist ein Szenario, das die arabischen Golfstaaten lang befürchtet hatten: ein Krieg zwischen den USA und Israel mit dem Iran - der auch die arabischen Länder mit in den Konflikt hineinzieht. Mit Hunderten Raketen und Drohnen greift der Iran seit Samstag unter anderem Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate an. Mit jedem weiteren Angriff drängt sich die Frage auf: Warum schlagen diese Länder nicht zurück?