Panik geht um in Dubai - auch unter Influencern. Einige verfolgen schockiert die Angriffe, andere sprechen vom «Vertrauen ins System». Im Land drohen harten Strafen für Kritik an der Regierung.
Dubai - Als Model und Influencer Hofit Golan die iranischen Geschosse am Nachthimmel von Dubai sieht, bricht sie in Panik aus. "Oh mein Gott", ruft sie immer wieder in einem Video, das sie in sozialen Medien teilte und in dem Raketenfeuer über der Metropole zu sehen ist. Für Golan und andere Influencer gerät mit Irans Angriffen das Image eines sicheren und luxuriösen Alltags in Dubai so stark ins Wanken wie noch nie.