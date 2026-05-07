Essen aus der Region Gastro-Geheimtipp bei Esslingen bekommt Auszeichnung
Eine Traditionswirtschaft aus Deizisau setzt auf Regionalität bei ihrem Essen. Nun hat der Gastro-Geheimtipp eine Auszeichnung bekommen.
Eine Traditionswirtschaft aus Deizisau setzt auf Regionalität bei ihrem Essen. Nun hat der Gastro-Geheimtipp eine Auszeichnung bekommen.
Um in der Deizisauer Rettichbar einen Wildschweinbraten oder Rehgulasch zu bekommen, muss man ein bisschen Glück haben. Aber wenn es dort Wild gibt, dann stammt es garantiert aus dem lokalen Wald und aus nachhaltiger Jagd. Deshalb wurde die Traditionswirtschaft mit Biergarten jetzt mit dem Label „Wild aus der Region“ ausgezeichnet.