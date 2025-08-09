Ehrenamt mit 85: In Stuttgart-Freiberg helfen Seniorinnen bei einer Essensausabe für Bedürftige. Was die Frauen antreibt – und wie ein früherer Gast den Weg ins Team gefunden hat.
09.08.2025 - 09:05 Uhr
Mit ihren 85 Jahren hat Margret bereits ein stolzes Alter erreicht. Das hält sie am Freitagvormittag aber nicht davon ab, von ihrem Haus direkt neben der Evangelischen Kirchengemeinde in Stuttgart-Freiberg die wenigen Meter hinüber zum Gemeindezentrum Michaelshaus zu laufen, um dort bei einer Speisung für Bedürftige mitanzupacken. „Es geht mir auch im Alter noch gut“, sagt sie. „Da ist es doch schön, wenn ich mich noch etwas einbringen kann.“