Esslingen Bekanntes Geschäft eröffnet neu mitten in der Stadt
Die Bastelecke an Esslingens Schelztorturm ist schon wochenlang geschlossen. Jetzt hat der Leerstand ein Ende: Ein bekanntes Geschäft zieht neu in das Gebäude.
Die Bastelecke an Esslingens Schelztorturm ist schon wochenlang geschlossen. Jetzt hat der Leerstand ein Ende: Ein bekanntes Geschäft zieht neu in das Gebäude.
Die Schaufenster der ehemaligen Bastelecke gegenüber dem Esslinger Schelztorturm waren wochenlang abgeklebt. Die Inhaber hatten das Traditionsgeschäft Ende März dieses Jahres altershalber geschlossen. Tut sich dort etwas oder droht Esslingen ein weiterer Leerstand? Nun ist klar, dass es in dieser exponierten Lage in der Esslinger Innenstadt ein neues Geschäft geben wird.