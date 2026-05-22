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Esslingen Bekanntes Geschäft eröffnet neu mitten in der Stadt

, aktualisiert am 22.05.2026 - 10:43 Uhr
Esslingen: Bekanntes Geschäft eröffnet neu mitten in der Stadt
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Tine Bradley eröffnet am Esslinger Roßmarkt ihren neuen Wunderwerk-Laden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Bastelecke an Esslingens Schelztorturm ist schon wochenlang geschlossen. Jetzt hat der Leerstand ein Ende: Ein bekanntes Geschäft zieht neu in das Gebäude.

Reporter: Petra Pauli (pep)

Die Schaufenster der ehemaligen Bastelecke gegenüber dem Esslinger Schelztorturm waren wochenlang abgeklebt. Die Inhaber hatten das Traditionsgeschäft Ende März dieses Jahres altershalber geschlossen. Tut sich dort etwas oder droht Esslingen ein weiterer Leerstand? Nun ist klar, dass es in dieser exponierten Lage in der Esslinger Innenstadt ein neues Geschäft geben wird.

 

An diesem Freitag eröffnet der Concept Store „Wunderwerk”. Zur Einweihung soll es für Kundschaft und Gäste – ganz lokalpatriotisch – Kessler-Sekt und Hengstenberg-Gürkchen geben. Abends ist in den Geschäftsräumen Livemusik geplant. Inhaberin Tine Bradley hatte es zuvor durchaus darauf angelegt, die Passanten im Unklaren zu lassen, wer die Nachfolge antreten würde, wohl um die Neugier zu steigern. Ein Hinweisschild zur geplanten Neueröffnung am Roßmarkt gab es bisher nur an dem bisherigen Wunderwerk-Laden in der Bahnhofstraße, der sich ein paar hundert Meter entfernt befindet.

Tine Bradley ist von dem neuen Standort am Roßmarkt 44 nicht nur wegen der zentralen Lage und der großen Schaufenster begeistert. Das fünfgeschossige Gebäude, in dem sich das „Wunderwerk“ im Erdgeschoss befindet, ist zudem ein Beispiel für die stilbildende Architektur der 70er-Jahre. Das von Architekt Jörg Könekamp gestaltete Haus mit Stahlblechverkleidung, Fenstererkern und Glasvordächern mag aus heutiger Sicht nicht unbedingt ein Schmuckstück sein.

Für seine Zeit repräsentiert es aber fortschrittliches Bauen in der alten Stadt und steht sogar unter Denkmalschutz. „Das neue Ladenlokal bietet den passenden Rahmen für das charakteristische Konzept des Wunderwerks: reduziert, hochwertig und mit feinem Gespür für besondere Dinge, die den Alltag schöner machen“, findet Tine Bradley.

Bastelecke in Esslingen wird zu Wunderwerk

Passend zum Namen ist das Sortiment im Wunderwerk eine Art Wundertüte, deren Inhalt aber in jedem Fall stilvoll sein muss. Im Mittelpunkt stehen wie bisher ausgewählte Produkte für den Alltag und für besondere Anlässe. Die Palette reicht von nachhaltiger Mode und Papeterie über Geschenkideen und Spielwaren bis hin zu stilvollen Objekten und praktischen Dingen für Kinder und Erwachsene. Am Standort Roßmarkt soll das Angebot künftig noch designlastiger werden, kündigt Bradley an.

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Wunderwerk schließt in der Bahnhofstraße

Zudem sollen Produkte aus Esslingen eine noch größere Rolle spielen. X-beliebigen Nippes wird es aber auch weiterhin nicht geben. „Wir haben einen Qualitätsanspruch und alles wird von mir sorgfältig kuratiert“, betont Tine Bradley. Auch wie die Dinge in den Regalen präsentiert werden, ist nicht dem Zufall überlassen. „Es bleibt puristisch“, sagt Bradley über das in Lichtgrau gestrichene Ladengeschäft. Viele der im „Wunderwerk“ verkauften Produkte stammen aus Deutschland oder Europa. „Wir verbinden zeitgemäße Gestaltung mit verantwortungsbewusster Herkunft“, sagt die Inhaberin.

Susanne Köhler und Rainer Schmiedel verabschiedeten sich mit ihrer Bastelecke.

Der bisherige Standort von „Wunderwerk“ in der Bahnhofstraße schließt Ende Juni. Eine Nachfolge für dieses Geschäft gegenüber der Osiander-Filiale gebe es derzeit noch nicht, sagt Tine Bradley. Die Geschäftsfrau betreibt mit „Pimpinelle“ in der Esslinger Küferstraße noch einen weiteren Concept Store.

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