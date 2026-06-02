Esslingen „Das ist mir wichtig“: Berührende Begegnung zweier Nachbarn
Wolfram Kindl aus Esslingen ist 91 Jahre alt. Wenn er zu einer Bushaltestelle möchte, muss er einen großen Umweg und dutzende Stufen bezwingen. Wären da nicht seine Nachbarn.
Wolfram Kindl aus Esslingen ist 91 Jahre alt. Wenn er zu einer Bushaltestelle möchte, muss er einen großen Umweg und dutzende Stufen bezwingen. Wären da nicht seine Nachbarn.
Es gibt sie. Die schönen Geschichten. Ohne Krieg, Missgunst, Drama. Im Nachrichtenalltag gehen sie manchmal verloren, umso besser ist es, wenn aufmerksame Leserinnen und Leser unserer Zeitung an eben jene schönen Begebenheiten erinnern - oft passieren sie nämlich vor der eigenen Haustüre.