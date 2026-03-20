Esslingen Das Zweckentfremdungsverbot ist ein bürokratisches Monster
Der Esslinger Gemeinderat stärkt das Grundrecht auf Eigentum und verhindert Bürokratismus, meint Johannes M. Fischer in seinem Kommentar zum Zweckentfremdungsverbot.
Der Esslinger Gemeinderat stärkt das Grundrecht auf Eigentum und verhindert Bürokratismus, meint Johannes M. Fischer in seinem Kommentar zum Zweckentfremdungsverbot.
Es gibt sehr gute Argumente für ein Zweckentfremdungsverbot. Aber noch bessere dagegen. Warum ist das so?