Esslingen stand am Samstag im Zeichen der Erdbeere. In der Küferstraße zog das Erdbeerfest zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Esslingens Straßen: prall gefüllt. Am Samstag sind zahlreiche Menschen in der Innenstadt unterwegs gewesen - oft mit unterschiedlichen Zielen. Eng an eng drängten sich die Passantinnen und Passanten am Vormittag auf dem Wochenmarkt, Interessierte beobachteten einen Mode-Laufsteg in der Pliensaustraße, andere besuchten das Street Food Festival auf dem Hafenmarkt. Doch eins verband die Events trotz unterschiedlicher Orte. Über den Köpfen der Menschen schwebten überall immer wieder und vereinzelt kleine Heißluftballone. Ihre Form: eine Erdbeere.

Die Ballon-Spur führte in die Küferstraße. Dort versammelte sich am Samstag ein durchgängiger Strom an Menschen. Von 10 Uhr bis 18 Uhr fand das traditionelle Erdbeerfest statt. Seit mehr als 30 Jahren veranstalten Händlerinnen und Händler das Event in Esslingen. Vor ihren Geschäften präsentierten sie ihre Waren und Köstlichkeiten. Die schönsten Bilder vom Event finden Sie in unserer Bildergalerie.

Erdbeer-Getränke, Erdbeer-Eis, Schoko-Erdbeeren und natürlich Erdbeerkuchen gab es an jeder Ecke zu kaufen – hauptsächlich aber nicht nur in der Küferstraße. Mehr als 30 Erdbeerkuchen-Bleche bereitete etwa der Rotaract Club Esslingen - die Jugendorganisation von Rotary - zu.

Erdbeerfest in der Küferstraße mit viel Abwechslung

„Wir haben heute Morgen um drei Uhr mit dem Belegen der Kuchen begonnen“, sagte Marie Tiedeken, die Präsidentin des Clubs. Die gesamten Erlöse aus dem Verkauf spenden die Ehrenamtlichen an den Verein Brotzeit und die NCL-Stiftung gegen Kinderdemenz. Brotzeit setzt sich für kostenloses Schulfrühstück vor Unterrichtsbeginn ein. Die Kuchen für den guten Zweck gingen am Samstag ebenso gut über die Standtheke wie in den vergangenen Jahren, berichtete Tiedeken.

Erdbeeren gab es beim Erdbeerfest nicht nur in ihrer klassischen Form - sondern ganz unterschiedlich zubereitet. Foto: Roberto Bulgrin

Begleitet wurde das muntere Treiben in der Küferstraße von Live-Musik, Tanzeinlagen und mehreren Mitmach-Angeboten für Kinder - von vorgelesenen Erdbeergeschichten über Bastelmöglichkeiten. Die Spur der Erdbeer-Heißluftballone führte indes in das Geschäft „Der Malkasten“ am Wolfstor. Nachfrage gegen 13 Uhr: Gibt es noch einen zu kaufen? Nein, lautet die vergnügte Antwort. Nach zwei Stunden seien die begehrten Ballone schon alle ausverkauft gewesen. „Hätten wir das gedacht, hätten wir mehr gekauft.“ Nächstes Jahr dann.