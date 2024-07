Ein 18-jähriger Fahrradfahrer versucht am frühen Sonntagmorgen in Esslingen vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Dabei stürzt er eine Treppe hinunter und verletzt sich schwer.

kea 21.07.2024 - 14:07 Uhr

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr in der Wielandstraße in Esslingen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.