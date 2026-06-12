Nach jahrelanger Planung und verzögerter Umsetzung ist es jetzt soweit: Die Stadt Esslingen will in Kürze ihren neuen Park am Neckarufer einweihen.

Einige wenige Restarbeiten stehen noch aus. Doch der Großteil des Esslinger Neckaruferparks ist fertig – laut Stadtverwaltung steht der baldigen Einweihung nun nichts mehr im Wege. Mit dem neuen Grünstreifen am Flussufer wird ein langgehegter Traum der Esslingerinnen und Esslinger Realität. Schon seit den 1990er Jahren wird über das Vorhaben diskutiert. Eigentlich sollte der Park bereits Ende des vergangenen Jahres fertig sein – nach zweimaliger Verschiebung steht der Eröffnungstermin jetzt aber fest.

Der Neckaruferpark wird am Samstag, 20. Juni, offiziell eröffnet. Treffpunkt ist um 11 Uhr der neue Neckarbalkon am südlichen Ausgang der Bahnhofsunterführung. Nach dem feierlichen Durchschneiden des roten Bandes gibt es einen gemeinsamen Spaziergang zur Freitreppe, wo Oberbürgermeister Matthias Klopfer, der Regionaldirektor des Verbands Region Stuttgart, Alexander Lahl, sowie die Esslinger Bundestagsabgeordneten David Preisendanz (CDU) und Sebastian Schäfer (Grüne) sprechen werden.

Nach einer Pause, in der es die Möglichkeit gibt, Speisen und Getränke zu genießen, führen Expertinnen und Experten des Grünflächenamts um 13 Uhr und um 14 Uhr vom Neckarbalkon aus durch den Park. Bürgerinnen und Bürger sind zur Einweihung des Parks eingeladen.

Neckaruferpark in Esslingen wird eröffnet

Mit dem Neckaruferpark wird laut Stadtverwaltung das größte Grünprojekt der Stadt nach zweieinhalb Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Für rund zehn Millionen Euro sei ein attraktiver Aufenthaltsort am Neckar und eine grüne Oase für Mensch und Natur entstanden, heißt es aus dem Rathaus. Neben dem Neckarbalkon als Aussichtsterrasse über dem Fluss und einer Freitreppe, die zum Verweilen am Wasser einlädt, gibt es Flächen für Sport- und Bewegungsangebote samt einer großen Röhrenrutsche sowie ein neues Naturufer, das zum Erleben von Flora und Fauna einladen soll.

Am Naturufer können die künftigen Besucher des Esslinger Neckaruferparks Flora und Fauna hautnah erleben. Foto: Stadt Esslingen

Bis zur Einweihung wird die Behelfsbrücke über den Rossneckar noch abgebaut – in diesem Bereich müssen dann Flächen wiederhergestellt und gepflastert werden. Zudem bekommen die Fußwege eine neue Beschichtung, damit sie von den Radwegen unterschieden werden können. Für diese Arbeiten müssen laut Stadtverwaltung Teilbereiche des Parks temporär gesperrt bleiben. Zudem werden bei der Einweihung noch nicht alle Parkflächen grün sein, kündigt die städtische Sprecherin Isabelle Butschek an. Das hänge mit dem Konzept für den Neckaruferpark zusammen.

Neckaruferpark in Esslingen hat wichtige Funktion

Denn der Park solle nicht nur ein attraktiver Aufenthaltsort am Wasser sein, sondern auch eine Grünanlage mit großer Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten. Schließlich habe der Park eine wichtige ökologische Funktion, auch hinsichtlich der Anpassung der Stadt an den Klimawandel. Neben Rasen komme deshalb bei der Ansaat auch eine bunte, insektenfreundliche Wiesenmischung mit vielen Kräutern zum Einsatz. „Da diese Kräuter etwas länger zum Keimen brauchen, kann das Grün im Moment noch lückenhaft wirken“, so Butschek. Im westlichen Bereich des Parks würden zudem bewusst Flächen freigelassen, auf denen alles bleiben dürfe, was von selbst wachse.

Während Neckarbalkon, Neckarplateau mit Freitreppe, Naturufersteg, Spielbereich mit Röhrenrutsche und Calisthenicsgeräte sowie die Wege durch den Park direkt ab Eröffnung nutzbar seien, müssten Rasen- und Wiesenflächen noch einwachsen, bevor sie geöffnet werden könnten, erklärt Butschek.