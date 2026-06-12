Nach jahrelanger Planung und verzögerter Umsetzung ist es jetzt soweit: Die Stadt Esslingen will in Kürze ihren neuen Park am Neckarufer einweihen.
12.06.2026 - 13:54 Uhr
Einige wenige Restarbeiten stehen noch aus. Doch der Großteil des Esslinger Neckaruferparks ist fertig – laut Stadtverwaltung steht der baldigen Einweihung nun nichts mehr im Wege. Mit dem neuen Grünstreifen am Flussufer wird ein langgehegter Traum der Esslingerinnen und Esslinger Realität. Schon seit den 1990er Jahren wird über das Vorhaben diskutiert. Eigentlich sollte der Park bereits Ende des vergangenen Jahres fertig sein – nach zweimaliger Verschiebung steht der Eröffnungstermin jetzt aber fest.