Die große Zeit der Open-Air-Veranstaltungen hat begonnen, und damit steigt auch die Vorfreude auf das sommerliche Veranstaltungsprogramm auf der Esslinger Burg. Mit den Mittelalter-Rockmusikern von „In Extremo“ am 24. Juli und den Schweizer Bands Gotthard und Krokus am 25. Juli geht die Burg-Saison in die nächste Runde, ehe vom 30. Juli bis 8. August das Kinopublikum wieder in Scharen auf Esslingens Höhen pilgern wird. Trotz wechselhaften Wetters haben im vergangenen Jahr insgesamt 13.700 Gäste das Kino auf der Burg erlebt. Und die Macherinnen und Macher des Kommunalen Kinos (Koki) hätten nichts dagegen, wenn ihr Festival in diesem Jahr bei freundlicherer Witterung noch deutlich mehr Gäste anlocken würde.

Kino auf der Burg ist längst ein Markenzeichen geworden: Im Kultursommer 1993 hatte das Esslinger Wahrzeichen erstmals seine Qualitäten als Filmpalast unter freiem Himmel gezeigt – inzwischen hat das Koki dieses Festival zu einer festen Einrichtung gemacht. Die Burg, die von vielen Fans als schönster Filmpalast unter freiem Himmel in der Region geschätzt wird, punktet nicht nur mit ihrem ganz besonderen Ambiente, das durch ein ausgeklügeltes Licht-Konzept zusätzlich unterstrichen wird, sondern mit einem attraktiven Gesamtpaket: Jeder Abend beginnt mit einem musikalischen Vorprogramm, das auf den Hauptfilm abgestimmt ist, die alte Kino-Tradition der Vorfilme wird ebenfalls konsequent gepflegt.

Welche Filme werden gezeigt?

Ein bewährtes gastronomisches Angebot sorgt für Rundum-Wohlergehen des Publikums. Und damit alles perfekt organisiert ist, werden Marc Teuscher und Anastasia Kreis, die diesmal die organisatorische Federführung übernommen haben, wie gewohnt von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt. Nur eines lässt sich bei aller guten Planung und Organisation durch das Koki-Team nicht beeinflussen: Beim Wetter sind die Festival-Macher auf höhere Fügung angewiesen.

Im vergangenen Jahr hat das Wetter an mehreren Abenden nicht mitgespielt - aber es gab zum Glück auch die klaren Nächte. Foto: Roberto Bulgrin

Der wichtigste Trumpf der Open-Air-Kinomacherinnen und -macher ist jedoch in jedem Jahr die Filmauswahl. Wochenlang hat das Programm-Team jede Menge neuer Filme gesichtet, bewertet und diskutiert, weil nicht jeder Streifen, der für die Leinwand gemacht ist, auch unter freiem Himmel funktioniert. Mittlerweile sind die Würfel gefallen und das Programm steht. Beim Tag des Ehrenamts am 29. Juli bleiben ehrenamtlich Engagierte auf Einladung der Stadt noch unter sich. Zum offiziellen Festival-Auftakt läuft dann am 30. Juli Kyle Baldas Krimikomödie „Glennkill: Ein Schafskrimi“ mit Hugh Jackman und Emma Thompson in den Hauptrollen. Die Verfilmung von Leonie Swanns gleichnamigem Bestseller erzählt von einer Schafherde, die ein Verbrechen aufklären muss, weil die menschlichen Ermittler ratlos sind. Weiter geht’s am 31. Juli mit Antoine Fuquas Biopic „Michael“, das den Aufstieg von Superstar Michael Jackson zum globalen Pop-Phänomen nachzeichnet. Und beim Familientag am 1. August dürfen sich Jung und Alt auf den Trickfilm „Zoomania 2“ freuen.

Dieter Thomas Kuhn auf der großen Leinwand

Unvergessen sind die diversen Auftritte von Schlager-König Dieter Thomas Kuhn auf der Esslinger Burg. Diesmal ist der Mann mit dem Brusthaartoupet allerdings nicht mit seiner Band zu Gast. Stattdessen kommt Kuhn nach Esslingen, um Juliane Sauters Film „Und es war Sommer“ vorzustellen, die „DTK“ auf seiner Open-Air-Tour 2024 filmisch begleitet hat. Weiter geht es am 3. August mit „Verflucht normal“ – der Geschichte eines jungen Mannes, der in einer schottischen Kleinstadt der 80er-Jahre zum Außenseiter wird, weil keiner die Ursachen seiner seltsamen Nerven-Ticks erkennt. „The Piano Tuner“ von Daniel Roher läuft am 4. August und zeigt mit einem Augenzwinkern, dass man durch ein außergewöhnliches Gehör auch auf Abwege geraten kann.

Vor 20 Jahren wurde „Der Teufel trägt Prada“ zum Kinohit, der bis heute viele Fans hat. Nun hat Nicolas Deveaux eine Fortsetzung dieser Geschichte aus der Modewelt gedreht, die am 5. August auf der Burg läuft. Joachim Meyerhoffs Buch „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ ist ein Bestseller – nun wurde er von Simon Verhoeven verfilmt. Das Ergebnis ist am 6. August auf der Burg zu sehen. Marcus H. Rosenmüllers Kleinstadt-Komödie „Extrawurst“ gibt es am 7. August. Und zum Finale des Festivals setzt Vinciane Millereaus Zeitreise-Komödie „Die progressiven Nostalgiker“ den Schlusspunkt hinter ein reizvolles Filmfestival auf der Esslinger Burg.

Tipps fürs Open-Air-Publikum

Tickets

Eintrittskarten kosten 13,50 Euro für Erwachsene, ermäßigt 10,50 Euro. Tickets für den Familientag mit „Zoomania 2“ am 1. August sind einheitlich für 9,50 Euro zu haben. Für die Preview des Dieter-Thomas-Kuhn-Films „Und es war Sommer“ am 2. August kosten reguläre Eintrittskarten 18 Euro, mit Ermäßigung 15 Euro. Die Abendkasse am Haupteingang beim „Trödler“ öffnet an den Vorstellungstagen jeweils um 19 Uhr.

Vorverkauf

Eintrittskarten fürs Kino auf der Burg können vom 1. Juli an bei der Buchhandlung Provinzbuch in der Küferstraße sowie im Internet unter www.kinoaufderburg.de gekauft werden. Kartenreservierungen sind nicht möglich. Wer sein Ticket vorab gelöst hat, kann ab 19 Uhr auch den Einlass an der Burgsteige nutzen.

Regeln

Die Jugendschutz-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten – jeder Film hat eine entsprechende Altersfreigabe. Es gibt keinen Anspruch auf Sitz- oder Liegeflächen. Eigene Sitzmöbel, Essen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden, Decken, Planen und Isomatten für den Liegebereich sind erlaubt. Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt. Umtausch und Rückgabe von Eintrittskarten sind ausgeschlossen. Tiere müssen zuhause bleiben. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus Flandernstraße.