Im Esslinger Ortsteil Mettingen zielt ein Mann augenscheinlich mit einer Waffe auf geparkte Fahrzeuge. Mehrere Streifenwagen der Polizei rücken an.

Sebastian Winter 27.11.2024 - 17:52 Uhr

Ein Mann mit einer Spielzeugpistole hat am Mittwochnachmittag in Esslingen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizeibericht beobachteten gegen 12.15 Uhr mehrere Zeugen, wie ein Mann in der Schenkenbergstraße im Ortsteil Mettingen augenscheinlich mit einer Pistole hantierte und damit auf geparkte Fahrzeuge zielte.