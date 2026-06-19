Esslingen Musikschule bietet besondere Unterrichtsstunden an
Die Esslinger Musik- und Kunstschule Mosaik bietet besondere Unterrichtsstunden für Senioren und Großeltern mit ihren Enkeln an. Wie sieht das aus?
Die Esslinger Musik- und Kunstschule Mosaik bietet besondere Unterrichtsstunden für Senioren und Großeltern mit ihren Enkeln an. Wie sieht das aus?
Schlager, Volkslieder, Filmmusik, Jazzstandards – seit zweieinhalb Jahren spielt Gerd Maier einmal die Woche gemeinsam mit seiner Lehrerin Barbara Katzer-Knappstein Saxofon. Soweit nichts Ungewöhnliches. Gerd Maier freilich wird 85 Jahre alt und ist der älteste Musikschüler in der Musik- und Kunstschule Mosaik in der Esslinger Neckarstraße.