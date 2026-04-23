Die Stromversorgung war am Donnerstag um 0.20 Uhr im Bereich des Umspannwerks Liebersbronn in Esslingen unterbrochen. Betroffen waren neun Trafostationen.
23.04.2026 - 11:37 Uhr
Einen Stromausfall hat es in Esslingen im Bereich des Umspannwerks Liebersbronn in der Nacht zum Donnerstag gegeben. „Um 0.20 Uhr kam es im Bereich des Esslinger Umspannwerks Liebersbronn zu einer Unterbrechung der Versorgung“, teilt Katharina Ryske, die Sprecherin der Netze BW, mit. Die Ursache war nach ihren Worten „ein technischer Defekt im 10-kV-Mittelspannungsnetz“.