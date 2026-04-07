Esslingen Trennung von Kulturamtschefin Heyder wirft weiter Fragen auf
Der überraschende Abschied der Esslinger Kulturamtsleiterin Alexa Heyder sorgt für Unruhe. Jetzt gibt es einen Vorstoß der Fraktion Linke/FÜR.
Der überraschende Abschied der Esslinger Kulturamtsleiterin Alexa Heyder sorgt für Unruhe. Jetzt gibt es einen Vorstoß der Fraktion Linke/FÜR.
Der überraschende Abschied der Esslinger Kulturamtsleiterin Alexa Heyder wirft weiter Fragen auf: Oberbürgermeister Matthias Klopfer hatte die Ratsfraktionen am 26. März darüber informiert, dass die Amtsleiterin zum 30. September ausscheiden werde. Auf Nachfrage unserer Zeitung hieß es im Rathaus, Heyder wolle „neue berufliche Wege einschlagen“. Die Leitung des Kulturamts werde Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar bis Ende September kommissarisch übernehmen.