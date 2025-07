Ein Unbekannter zerkratzt am Sonntag in Esslingen sieben Fahrzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 30.06.2025 - 12:26 Uhr

In Esslingen hat ein Unbekannter am Sonntag mehrere Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei berichtet, zerkratzte der Täter zwischen zwei Uhr und 13.30 Uhr in der Sulzgrieser Steige sieben dort abgestellte Fahrzeuge unterschiedlichster Marken.