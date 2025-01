In einer Wohnung im Esslinger Stadtteil Wilfingshausen bricht am Donnerstagabend ein Brand aus. 28 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Schuld ist vermutlich ein Christbaum.

In einer Wohnung im Esslinger Staddteil Wilflingshausen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Vermutlich entstand der Brand durch einen mit Wachskerzen beleuchteten Christbaum, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 22.15 Uhr wurden demnach die Polizei und die Feuerwehr über den Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Holzwiesenstraße informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Wohnzimmer der Wohnung in Flammen. Die Bewohner hatten laut der Polizei das Gebäude schon verlassen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten vor Ort, löscht den Brand und verhinderte so, dass die Flammen auf das komplette Gebäude übergreifen konnten.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar

Die betroffene Wohnung ist der Polizei zufolge nicht mehr bewohnbar. Die anderen Hausbewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück, nachdem entsprechend gelüftet wurde.

Die drei Bewohner der betroffenen Wohnung mussten vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 70.000 Euro.