Die Planungen der Stadt Esslingen zum Stadtjubiläum im kommenden Jahr schreiten voran. Auch bei den Projekten, an denen sich die Bürger beteiligen.
12.06.2026 - 11:43 Uhr
Kunstausstellungen, Konzerte, Veranstaltungen aller Art: Viele Vereine, Einrichtungen, Gruppen und Einzelpersonen wollen sich am Rahmenprogramm zur 1250-Jahr-Feier in Esslingen beteiligen. Bereits im März bekamen 55 Projekte eine Förderzusage. 490.000 Euro stehen dafür zur Verfügung, die auch vom Sparkurs der Stadt betroffen sind. Kleinere Projekte konnten aber noch bis Ende April eingereicht werden, für die noch einmal rund 40.000 Euro zur Verfügung stehen. 44 Anträge gingen ein und werden derzeit geprüft, wie die Stadt am Freitag mitteilte.