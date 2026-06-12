Die Planungen der Stadt Esslingen zum Stadtjubiläum im kommenden Jahr schreiten voran. Auch bei den Projekten, an denen sich die Bürger beteiligen.

Kunstausstellungen, Konzerte, Veranstaltungen aller Art: Viele Vereine, Einrichtungen, Gruppen und Einzelpersonen wollen sich am Rahmenprogramm zur 1250-Jahr-Feier in Esslingen beteiligen. Bereits im März bekamen 55 Projekte eine Förderzusage. 490.000 Euro stehen dafür zur Verfügung, die auch vom Sparkurs der Stadt betroffen sind. Kleinere Projekte konnten aber noch bis Ende April eingereicht werden, für die noch einmal rund 40.000 Euro zur Verfügung stehen. 44 Anträge gingen ein und werden derzeit geprüft, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Ende Juli wird nach Auskunft aus dem Rathaus das Ergebnis der Prüfung der zweiten Runde „voraussichtlich“ feststehen. „Bewilligt werden Förderbeträge bis maximal 3000 Euro“, sagte Sprecher Marcel Meier. Möglich seien Vorabzahlungen von 50 Prozent der Fördersummen. Auch in der ersten Runde gab es bei drei Projekten bereits den Wunsch nach einer Teilauszahlung. Dies werde gegenwärtig geprüft, so Meier.

Insgesamt stehen also 530.000 Euro für diese Jubiläumsprojekte zur Verfügung. Es mussten allerdings auch Anträge abgelehnt werden. „Es wurden Anträge in einer Höhe von rund zwei Millionen Euro eingereicht“, berichtete Simone Lämmle, Koordinatorin der Bürgerprojekte für das Stadtjubiläum.

Kurze Geschichte der Stadt Esslingen

Esslingen wird im kommenden Jahr 1250 Jahre alt. 777 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt. Das kam so: Karl der Große - er wurde später vom Papst zum römischen Kaiser gekrönt - lud 777 nach Paderborn zu einem Hoftag ein, an dem auch Abt Fulrad teilnahm. Abt Fulrad war ein Kaplan von Karl dem Großen. Sieben Jahre vor seinem Tod 784 stellte er ein Testament aus und vermachte im Fall seines Todes dem Reichskloster Saint-Denis bei Paris neben vielen anderen Besitzungen auch eine klösterliche Einrichtung oberhalb des Neckars mit dem Grab des heiligen Vitalis.

Auch wenn der Ortsname Esslingen hier noch fehlt: Das ist die erste urkundliche Erwähnung der Stadt, die nun im kommenden Jahr ihren Geburtstag feiert. Abt Fulrad ist in der Stadt auch verewigt: Nach ihm benennt sich eine kurze Straße, die vom Marktplatz zum Roßneckarkanal führt.