Bei der Darts-WM in London hat Kai Gotthardt aus Esslingen sich überraschend das Ticket für die nächste Runde gesichert. Vor allem eine Szene sorgt für Erstaunen.

jbr/dpa 16.12.2024 - 21:26 Uhr

Trotz eines kaputten Pfeils ist Kai Gotthardt in die zweite Runde der Darts-WM gestürmt. Beim überraschenden 3:1-Sieg in London gegen den favorisierten Alan Soutar aus Schottland brach dem gebürtigen Esslinger in der Anfangsphase des Spiels das sogenannte Barrel durch, also das Mittelstück des Dartpfeils.