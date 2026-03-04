Esslinger Bürgerentscheid Neustart setzt sich für Bücherei im Kögel ein
Vor dem Bürgerentscheid zum künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei wirbt die Initiative Neustart für einen Umzug der Bibliothek ins frühere Modehaus Kögel.
Organisationen, Vereine, Gewerbetreibende und Privatpersonen haben im Oktober 2025 die Initiative Neustart Stadtbücherei Esslingen gegründet. Ihr erklärtes Ziel ist „eine moderne, barrierefreie und ausreichend große Stadtbücherei für die Bürgerinnen und Bürger von Esslingen“. Dieses Ziel ist nach Einschätzung von Neustart nur mit einem Umzug der Stadtbücherei in das ehemalige Modehaus Kögel erreichbar. „Die aktuelle Bücherei ist zu klein für eine Stadt von der Größe von Esslingen und muss erweitert werden“, heißt es in einer Stellungnahme. „Beim Bürgerentscheid am 8. März gibt es nur eine Option auf dem Stimmzettel, die garantiert, dass wir eine ausreichend große Bücherei erhalten. Diese Option ist das Nein und damit der Umzug der Bücherei in den Kögel.“