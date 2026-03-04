Esslinger Bürgerentscheid Noch viele offene Fragen zur Idee eines Kulturquartiers
Noch ist unklar, ob die Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof bleibt. Der Bürgerentscheid am 8. März wird zur Richtungsentscheidung.
Noch ist nicht klar, wohin die Reise für die Esslinger Stadtbücherei gehen wird: Bleibt sie im Bebenhäuser Pfleghof, ist die Zukunft des historischen Gebäudes entschieden. Sprechen sich die Bürger am 8. März mehrheitlich für einen Umzug ins frühere Modehaus Kögel aus, muss über die künftige Nutzung des Pfleghofs neu befunden werden. OB Matthias Klopfer hat ein Kulturquartier ins Spiel gebracht, ohne konkreter zu werden. Nur so viel: Das Gebäude soll in städtischem Besitz bleiben und „weiter mit einer öffentlichen Nutzung den Menschen zur Verfügung stehen“. Wie ein Kulturquartier aussehen soll, würde sich jedoch erst in den 30er-Jahren entscheiden.