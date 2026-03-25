Der Buchhandel hat schon einfachere Zeiten erlebt: Jede vierte Buchhandlung ist seit 2018 verschwunden, viele haben eine schmerzliche Lücke hinterlassen. Da ist es umso bemerkenswerter, wenn einer Buchhandlung der Generationenwechsel gelingt: Ulrike Ehrmann, die seit vielen Jahren mit Provinzbuch in der Küferstraße eine feste Größe in der Esslinger Geschäftswelt und in der örtlichen Kultur ist, geht Ende April in den Ruhestand. Mit Dirk Janthur, dem Sprecher der City Initiative, und seiner Ehefrau Susanne stehen nicht minder engagierte Nachfolger in den Startlöchern. Sie wollen fortsetzen, was Ulrike Ehrmann aufgebaut hat. Und die Provinzbuch-Chefin sagt: „Für mich war immer klar, dass ich mein Geschäft nur aufgebe, wenn es eine überzeugende Nachfolge gibt.“