Ermittler aus Esslingen haben gemeinsam mit französischen Behörden eine mutmaßliche Cyber-Betrügerbande zerschlagen. Der Hauptverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.
11.03.2026 - 12:07 Uhr
Ermittler aus Esslingen haben maßgeblich zu einem internationalen Zugriff gegen Cyberbetrüger beigetragen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ermittelten Cyberspezialisten der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mehrere Jahre gegen eine Gruppe, die mit Phishing-Mails Zugangsdaten von Online-Banking- und Mobilfunkkonten ausspähte. Die Täter umgingen Verifizierungsverfahren und buchten Geld von den Konten der Opfer ab, ohne dass diese es zunächst bemerkten. Anschließend transferierten die Täter die Beute auf gefälschte Kryptowährungskonten und verschleierten so die Spur.