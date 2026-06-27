Esslinger Finanzkrise: „Kein Kind steht auf der Straße“ - Diskussion um Kitaschließung geht weiter

Sparen, sparen, sparen: Seit Wochen geht es in Esslingen um fast nichts anderes, auch wenn die Begriffe variieren und mal von Konsolidieren, mal von Anpassen die Rede ist. Fest steht, dass die städtische Finanzsituation durch die Einbußen bei der Gewerbesteuer dramatisch ist. Insgesamt hat die Verwaltung 103 Sparvorschläge gemacht, die in den zuständigen Fachausschüssen diskutiert werden, bevor am 27. Juli der Gemeinderat darüber zusammen mit dem Nachtragshaushalt abstimmt. Nun war der Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung an der Reihe.