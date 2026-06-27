Esslinger Finanzkrise: „Kein Kind steht auf der Straße“ - Diskussion um Kitaschließung geht weiter

Sparen, sparen, sparen: Seit Wochen geht es in Esslingen um fast nichts anderes, auch wenn die Begriffe variieren und mal von Konsolidieren, mal von Anpassen die Rede ist. Fest steht, dass die städtische Finanzsituation durch die Einbußen bei der Gewerbesteuer dramatisch ist. Insgesamt hat die Verwaltung 103 Sparvorschläge gemacht, die in den zuständigen Fachausschüssen diskutiert werden, bevor am 27. Juli der Gemeinderat darüber zusammen mit dem Nachtragshaushalt abstimmt. Nun war der Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung an der Reihe.

Von allen Maßnahmen, die dort behandelt werden, hat zuletzt die für das Jahr 2028 geplante Schließung von fünf eingruppigen Kindergärten in der Öffentlichkeit für den meisten Wirbel gesorgt. Auf der Streichliste stehen die evangelische Kita Finkenweg in Sirnau, der Waldorf-Kindergarten in Serach, die Berkheimer Kitas Altes Schulhaus und Konsumstraße sowie die Kita Sulzgrieser Straße 124 in Sulzgries.

Anders als bei der letzten Gemeinderatssitzung gab es dieses Mal keine Eltern-Kind-Demos, dennoch saßen am Mittwochmittag einige Mütter und Erzieherinnen im Publikum. Wie erwartet nahm die Diskussion über die Kitaschließungen den größten Teil der öffentlichen Ausschusssitzung in Anspruch – und das, obwohl die Mehrheit der Fraktionen die Vorschläge der Stadt wohl nicht grundsätzlich ablehnt, wie zwischen den Zeilen in den Wortmeldungen herauszuhören war. Die Linke/Für sind aber ausdrücklich gegen die Schließungen.

Überkapazitäten in Kitas? Stadt Esslingen sieht Handlungsbedarf

Die Vertreter der anderen Fraktionen zeigten sich hin- und hergerissen zwischen dem Verständnis für die Ängste der betroffenen Familien und dem unerbittlichen Sparzwang. „Es wird kein Kind auf die Straße gestellt, und wir haben zwei Jahre Übergangszeit“, gab Ulrike Gräter (SPD) zu bedenken. Die Schließung sei ein Prozess, der behutsam gestaltet werden könne. Deutlich wurde aber auch, dass sich einige Gemeinderatsmitglieder weitere Informationen zu den Schließungsplänen wünschen. „Wir benötigen mehr Input, um guten Gewissens entscheiden zu können“, sagte beispielsweise Annette Silberhorn-Hemminger (Freie Wähler). „Auf dem Papier liest es sich einfach. Wenn man vor Ort in den Kitas ist, sieht es oft anders aus“, haderte Rena Farquhar (FDP/Volt).

Esslinger Eltern plädieren für den Erhalt kleiner Kindergärten. In größeren Einrichtungen würden Kinder oft untergehen. Die Stadt hält die Betreuung in mehrgruppigen Einrichtungen für vertretbar. (Symbolfoto) Foto: dpa

Offene Fragen? Darüber wunderte sich nicht nur Bürgermeister Yalcin Bayraktar, sondern auch Bernd Berroth. „Ich habe noch nie in meinem ganzen Berufsleben so viele Fragenkataloge beantwortet“, sagte der erfahrene Leiter des Amts für Bildung, Erziehung und Betreuung. Er betonte erneut, dass die Stadt die Schließung von Kitas bei der nächsten Bedarfsplanung im Herbst ohnehin vorgeschlagen hätte. Denn die Kinderzahlen gehen weiter zurück und es gibt in einigen Einrichtungen bereits Überkapazitäten. „Es gibt nichts Logischeres als diesen Schritt“, sagte Bernd Berroth. Der durch die Haushaltskrise entstandene Handlungsdruck habe dies nur beschleunigt. Yalcin Bayraktar fügte hinzu, dass es auf einige Fragen derzeit noch keine Antworten geben könne. So sei etwa offen, was konkret mit den Immobilien passiere, sobald die Kindergärten geschlossen seien. Derzeit werde abgefragt, welche Potenziale es gebe und in welchem Zustand sich die Gebäude befänden. Der Waldorf-Kindergarten ist nicht in städtischem Besitz.

Wie weit müssen betroffene Eltern in Esslingen künftig fahren?

„Kinder können auch in mehrgruppigen Einrichtungen gut gedeihen“, entgegnete Amtsleiter Berroth einem im Vorfeld von Eltern häufig genannten Argument. Diese hatten immer wieder betont, wie wichtig gerade familiäre Gruppen für die frühkindliche Entwicklung seien. Die Anfahrtswege seien bei einem Kita-Wechsel aus Sicht der Stadt ebenfalls kein Problem. Den Eltern würden Alternativplätze angeboten, die nur wenige hundert Meter von der bisherigen Kita entfernt liegen. Immer wieder klangen in den Wortmeldungen der Ratsmitglieder Bedenken an, ob Stadtteile durch die Schließung besonders belastet würden. Bernd Berroth stellte klar, dass die Bedarfsplanung stets gesamtstädtisch betrachtet werde. „Es gibt auch jetzt schon keine 100-prozentige Deckung in jedem Stadtteil“, sagte er.

Aglaia Handler appellierte an die Stadt, dass sie Wege suchen soll, trotz Schließungen „möglichst viel Gutes weiter zu erhalten“. Sie nannte etwa die individuelle Sprachförderung, aber auch Grünflächen, die möglicherweise weiter genutzt werden könnten. Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende brach zudem eine Lanze für das Betreuungsamt. Man könne darauf vertrauen, dass dort das Wohl des Kindes berücksichtigt werde. Annette Silberhorn-Hemminger regte die Idee an, ob in Sirnau die Kitas künftig die Häuser tauschen könnten. Somit würde der schöne Garten im Finkenweg den Kindern erhalten bleiben. Die zweite Einrichtung im Bussardweg soll nach den bisherigen Plänen der Stadt bleiben, wird aber künftig mit zwei altersgemischten Gruppen betrieben. Wesentliche Umbaukosten würden dafür nicht anfallen, heißt es von der Stadt. Die evangelische Kirchengemeinde habe Interesse signalisiert, im Bussardweg die Trägerschaft zu übernehmen, sagte Bernd Berroth. Entschieden sei dies aber noch nicht.

Der Gesamtelternbeirat (GEB) kann die Schließungspläne der Stadt mittragen. Man sei von der Verwaltung in den Prozess einbezogen worden, lobte die GEB-Vorsitzende Romina Barth. Sie könne aber nachvollziehen, dass die Eltern aufgewühlt seien. „Es ist ein emotionales Thema“, sagte sie.

Gegenwind für Sparpläne

Kindergärten

Für einige vorgeschlagene Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Bereich Bildung und Betreuung dürfte es keine Mehrheit im Gemeinderat geben: In einem gemeinsamen Antrag hatten CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP/Volt bereits vor Beginn der Beratungsrunden mitgeteilt, dass es bei den Kindertagesstätten keine Einsparungen bei den Vertretungskräften geben dürfe und die Freistellung der stellvertretenden Kita-Leitungen erhalten bleiben müsse. Dieser Meinung schließt sich im Übrigen der Gesamtelternbeirat an. Amtsleiter Bernd Berroth warnte vor neuen Zusatzkosten. Künftig müssten die Freistellungen im Sinne der Gleichbehandlung auch für die privaten Träger eingeführt werden. In einer Sitzungsvorlage wird dafür die Summe von 457 000 Euro genannt.

Schulen

In dem interfraktionellen Antrag werden zudem Einsparungen durch den Stellenabbau in der Schulsozialarbeit abgelehnt. Auch die Freizeitpädagogik für die Schulen der Sekundarstufe I müsse erhalten bleiben. Laut den Plänen der Stadt ist kein vollständiger Wegfall der Sozialarbeit an den Schulen vorgesehen. Lediglich der Stellenumfang an der Realschule Oberesslingen und der Schule Innenstadt, die bislang überproportional ausgestattet waren, soll jeweils um eine halbe Stelle gekürzt werden. Die beiden geschäftsführenden Schulleiter sagten, dass die vorgeschlagenen Einschnitte spürbar sein werden, die Schulen sie aber auch im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit mittragen.