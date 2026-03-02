Gewalt, Pornografie, Hasskommentare: Im Internet lauern viele Gefahren – auch für Kinder und Jugendliche. Esslinger Eltern wollen etwas gegen diese Cyberrisiken tun.
02.03.2026 - 12:00 Uhr
Cyberfalle Internet: Smartphones in Kinderhänden bergen Gefahren. Im virtuellen Raum lauern Pornos, lebensgefährliche Challenges, Abzocke durch Gaming oder Videos mit Hitlergruß. Über ein Verbot von sozialen Medien für unter 14-Jährige wird diskutiert. Topaktuell ist daher der Vortrag von Saskia Nakari, der Referentin für Jugendmedienschutz für das Stadtmedienzentrum Stuttgart, am Mittwoch, 4. März, in Esslingen. Thema: „Smartphones in Kinderhand – Crime. Geschichten aus dem Schulalltag“. Zusätzlich wird über eine Ausbildung zu Elternmedienmentoren informiert.