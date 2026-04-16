Philip Obaji jr. erhält am 24. April den Theodor-Haecker-Preis der Stadt Esslingen. Das Rahmenprogramm beginnt in dieser Woche mit Suppkultur und einer Lesung.

Alexander Maier 16.04.2026 - 14:23 Uhr

Der nigerianische Journalist Philip Obaji jr. zählt zu den wichtigsten Vertretern der investigativen Beichterstattung über Menschenrechtsverletzungen in West- und Zentralafrika. Und er sorgt dafür, dass das vielfach begangene Unrecht nicht unbemerkt bleibt. Seit Jahren gibt er den Opfern von Folter, Misshandlung und sexualisierter Gewalt eine Stimme und trägt ganz wesentlich dazu bei, dass ihre Schicksale international wahrgenommen werden. Dafür wird Philip Obaji jr. am Freitag, 24. April, um 19 Uhr im Neckar Forum mit dem Theodor-Haecker-Preis ausgezeichnet. Vor der Verleihung des internationalen Menschenrechtspreises für politischen Mut, den die Stadt Esslingen seit 1995 auslobt, soll ein Rahmenprogramm auf das Anliegen dieser Auszeichnung aufmerksam machen.