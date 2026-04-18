Esslinger Innenstadt Sanierungsgebiet könnte neue Chancen für östliche Altstadt bringen
In der Einwohnerversammlung für die Esslinger Innenstadt wird mehr informiert als diskutiert. Wirklich Neues gibt es nur zum Vorgehen bei der Stadtbücherei.
In der Einwohnerversammlung für die Esslinger Innenstadt wird mehr informiert als diskutiert. Wirklich Neues gibt es nur zum Vorgehen bei der Stadtbücherei.
Die Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse der Menschen in der Esslinger Innenstadt sind vielfältig. Entsprechend breit war das Themenspektrum der jüngsten Einwohnerversammlung gefächert: Die Zukunft der Stadtbücherei, der Hochwasserschutz, eine autofreie Altstadt, Solaranlagen und die „Ausgehkultur“ standen diesmal im Fokus. Dennoch war der Andrang geringer als in früheren Einwohnerversammlungen. Anders als in der Vergangenheit war der Abend mehr eine Informations- als eine lebhafte Diskussionsveranstaltung.