Krieg und Flucht, Klimakrise und Umweltzerstörung, Gewalt und Aggression, Ausgrenzung und Mobbing, Liebeskummer und Trennung, Krankheit und Tod – all diese Themen sind heutzutage Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Im Alltag, im Fernsehen und im Internet werden schon die Jüngsten mit der Wirklichkeit konfrontiert. An der Jungen WLB, dem Kinder- und Jugendtheater der Württembergischen Landesbühne Esslingen, macht sich das Team sehr viele Gedanken darüber, wie sich solche Themen altersgerecht auf die Bühne bringen lassen.

„Natürlich darf ein Besuch im Theater auch einfach nur unterhalten und Spaß machen. Aber all diese schwierigen Themen gehören eben auch zur komplexen Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen. Und wir möchten unser junges Publikum ernst nehmen und es für die Welt und für die Realität wappnen“, betont Laura Tetzlaff, engagierte Regisseurin und Leiterin der Jungen WLB. Als Beispiel nennt sie Sterben und Tod, die zum Leben dazugehören. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der das sehr oft tabuisiert wird. Wir sind an der Jungen WLB jedoch der Überzeugung, dass Verdrängen und Verschweigen Kindern nicht weiterhilft. Kinder können am Theater durchaus mit schwierigen Themen konfrontiert werden. Aber es ist wichtig, das kind- und altersgerecht zu tun.“

Für Schulvorstellungen erarbeitet die Theaterpädagogik zusätzliche Materialien für die Lehrkräfte, mit denen der Theaterbesuch vor- und nachbereitet werden kann. Chefdramaturgin Anna Gubiani beobachtet immer wieder, dass man Kindern durchaus einiges zutrauen kann: „Alle Kinder wollen erwachsen werden, sie haben einen ungeheuren Drang nach Wissen. Und damit kann man sie packen. Gerade auch bei schwierigen Themen.“

Kindertheater in Esslingen: Hoffnungsschimmer auch bei ernsten Themen

Ein gut gemachtes Theaterstück könne ganz andere Effekte erzielen als ein bloßer Vortrag zu einem schwierigen Thema, ist Laura Tetzlaff überzeugt: „Eine Geschichte auf der Bühne, die unterschiedlichste Perspektiven aufs Leben zeigt, gemeinsam im Theater zu erleben, weckt Gefühle. Man kann sich seine eigenen Gedanken machen. Man merkt, dass man mit seinen Ängsten und Sorgen nicht alleine ist. Ein Theaterstück kann einen Raum aufmachen, in dem man in der Klasse oder in der Familie ins Gespräch kommen kann.“

Regisseurin Laura Tetzlaff (links), Leiterin der Jungen WLB Esslingen, und Chefdramaturgin Anna Gubiani im Studio am Blarerplatz, der Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters. Foto: Gaby Weiß

Vor allem die Art der Inszenierung erfordert Fingerspitzengefühl. „Die Verpackung ist entscheidend. Wir versuchen in der Regel, ein schweres Thema ‚nebenbei‘ zu erzählen“, erklärt Laura Tetzlaff. Das Stück „Angst oder Hase“ in der kommenden Spielzeit etwa dreht sich um das Thema Angst. Gespielt wird es als große „Mutmachshow“, in der die anfangs so toughen Figuren irgendwann merken, dass sie eigentlich gar nicht so mutig sind. „Und dann gibt es in dieser humorvollen Geschichte diesen wahren Moment, in dem jeder von seiner Angst erzählt und in dem das Publikum etwas mitnehmen kann: ‚Wenn die das schaffen, dann kriege ich das auch hin‘“, erläutert Laura Tetzlaff.

Den Esslinger Theatermachern ist es ein großes Anliegen, dass ein Kinder- und Jugendtheaterstück immer einen Hoffnungsschimmer erkennen lässt, betont Anna Gubiani: „Und wir haben auch schon Geschichten aussortiert, in denen Kindern zu viel Verantwortung aufgeladen wurde. Wenn es zum Beispiel um häusliche Gewalt geht, sollte nicht das Kind für die Lösung verantwortlich sein. Das wäre eine viel zu große Bürde für einen so jungen Menschen.“

Botschaft für junges Theaterpublikum: Man kann es schaffen

Laura Tetzlaff würde ein Stück, „das nur traurig ist und einen mit einem Gefühl der Ohnmacht zurücklässt“, nicht auf den Spielplan der Jungen WLB setzen: „Wir wollen Kinder nicht zwingen, sich im Theater eine Stunde lang nur mit einem ernsten Thema auseinanderzusetzen. Das Leben ist manchmal hart, das wissen auch Kinder. Wenn ich also ein Theaterstück über ein ernstes Thema mache, dann möchte ich immer auch etwas über Resilienz erzählen und darüber, wie und dass man es schaffen kann.“

Das Kindertheater setzt häufig auf einen spielerischen Zugang, auf Leichtigkeit und theatralische Komik. Da wird auch mal albern herumgekaspert oder schräg gesungen, da gibt’s einen Running Gag, über den man auch beim siebten Mal noch lachen kann. „Humor hat immer etwas Kathartisches, Reinigendes. Lachen bietet eine Möglichkeit zur Entladung“, weiß Laura Tetzlaff. Aber auch hier sei es wichtig, das Publikum altersgerecht anzusprechen: „Vierjährige lachen über etwas anderes als Achtjährige.“

Jedes Stück wird vor der Bühnenpremiere auch einem jungen Testpublikum vorgeführt, dessen anschließende Meinung die Theatermacher sehr interessiert. Immer wieder wird Laura Tetzlaff dabei verblüfft: „Wir haben einmal nach der Hälfte unterbrochen und die Kinder gefragt, wie die Geschichte wohl ausgehen wird: Sie haben uns genau unser Ende erzählt. Kinder sind zuversichtlich, Kinder haben Hoffnung, die wir Erwachsene uns mühsam erarbeiten. Außerdem wissen Kinder einfach, wie man eine schöne Geschichte erzählt.“

Die Altersempfehlungen bei Kindertheaterstücken

Vorgehensweise

Die Theaterstücke für Kinder und Jugendliche erhalten nach Vorführungen vor Testpublikum, ausführlicher Diskussion und in Absprache mit der Theaterpädagogik eine Alterseinstufung: „6+“ gilt beispielsweise als Empfehlung für Kids ab sechs Jahren.

Individuell

„Wenn wir das Gefühl haben, die Geschichte ist eher komplex oder die Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht, um alle Gedanken einzusammeln, setzen wir die Altersgrenze tendenziell eher ein bisschen höher an“, betont Laura Tetzlaff, Leiterin der Jungen WLB. „Die Alterseinstufung ist eine Orientierungsmöglichkeit. Die Entscheidung liegt bei den Eltern, sie kennen ihr Kind.“

Trigger-Warnung

Die Junge WLB kennzeichnet ihre Stücke bewusst nicht mit solchen Angaben, die – etwa in Spielfilmen – sensible Inhalte benennen, die bei Menschen mit Traumata oder vorangegangenen Gewalterfahrungen Auslöser für belastende Reaktionen sein könnten. Laura Tetzlaff betont: „Das Theaterteam hat nicht die Expertise, welches Kind wovon getriggert werden könnte, da müssen wir uns auf die Eltern und Lehrkräfte verlassen. Deshalb machen wir zu jedem Theaterstück eine ausführliche Inhaltsbeschreibung, an der sich die Erwachsenen orientieren können.“