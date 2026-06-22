Krieg und Flucht, Klimakrise und Umweltzerstörung, Gewalt und Aggression, Ausgrenzung und Mobbing, Liebeskummer und Trennung, Krankheit und Tod – all diese Themen sind heutzutage Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Im Alltag, im Fernsehen und im Internet werden schon die Jüngsten mit der Wirklichkeit konfrontiert. An der Jungen WLB, dem Kinder- und Jugendtheater der Württembergischen Landesbühne Esslingen, macht sich das Team sehr viele Gedanken darüber, wie sich solche Themen altersgerecht auf die Bühne bringen lassen.