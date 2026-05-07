Esslinger Landesbühne Kindertheater in Esslingen – Klugscheisserchen mit Wortwitz
Marc-Uwe Kling begeistert Jung und Alt mit seinem Humor. „Das Klugscheisserchen“ hat Ingrid Gündisch an der Esslinger Landesbühne inszeniert. Premiere ist am 9. Mai.
Marc-Uwe Kling begeistert Jung und Alt mit seinem Humor. „Das Klugscheisserchen“ hat Ingrid Gündisch an der Esslinger Landesbühne inszeniert. Premiere ist am 9. Mai.
Eine Geschichte voller Humor hat der Autor Marc-Uwe Kling mit dem Kinderbuch „Das Klugscheisserchen“ geschrieben. Die turbulente Geschichte von zwei Geschwistern, die immer alles besser wissen, hat am Samstag, 9. Mai, um 15 Uhr im Podium 2 der Esslinger Landesbühne Premiere.