Esslinger Landesbühne: Kindertheater in Esslingen – Klugscheisserchen mit Wortwitz

Eine Geschichte voller Humor hat der Autor Marc-Uwe Kling mit dem Kinderbuch „Das Klugscheisserchen“ geschrieben. Die turbulente Geschichte von zwei Geschwistern, die immer alles besser wissen, hat am Samstag, 9. Mai, um 15 Uhr im Podium 2 der Esslinger Landesbühne Premiere.

Der Bestsellerautor Marc-Uwe Kling, bekannt unter anderem durch „Das NEINhorn“ und die Känguru-Chroniken, hat nach den Worten von Dramaturgin Melina Hüttner „mit viel Fantasie und Humor eine perfekte Geschichte für alle kleinen und großen Klugscheißerchen geschrieben“. Regie führt Ingrid Gündisch. Sie findet den Sprachwitz des Autors besonders spannend. Da entdeckt sie viel Hintergründiges. Diese Ebene mit dem Ensemble der jungen WLB einem Kinderpublikum ab sechs Jahren zu erschließen, reizt Gündisch an der Produktion.

Dieses Wochenende geht es weiter an der WLB

Für die Ausstatterin Alice Therese Gottschalk bietet die Geschichte von den zwei Kindern, die ihren Dachboden in das Deck eines großen Schiffes verwandeln, einen spannenden Assoziationsraum. Das Klugscheisserchen führt den Kindern auch Konflikte mit den Eltern vor Augen. Den Spagat zwischen Alltagserfahrungen und den ungestümen Kinderfantasien will die Ausstatterin im Raum und in den Kostümen abbilden.

Weitere Vorstellungen im Podium 2 der Landesbühne in Esslingen: 11. Mai (für Schulen), 23. Mai sowie 13. und 21. Juni.