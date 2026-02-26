 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Theater aus weiblicher Sicht – Frauenpower bremst die Superhelden

Esslinger Landesbühne Theater aus weiblicher Sicht – Frauenpower bremst die Superhelden

Esslinger Landesbühne: Theater aus weiblicher Sicht – Frauenpower bremst die Superhelden
1
Von links: Lily Frank (Kassandra), Eva Dorlaß (Polyxena), Martin Theuer (Priamos), Kristin Göpfert (Hekabe) Foto: Björn Klein

Am 27. Februar hat „Kassandra und de Frauen Trojas“ an der Esslinger Landesbühne Premiere. Da steht das gesamte weibliche Ensemble auf der Bühne.

Die Ilias des Homer hat die Regisseurin Jenke Nordalm schon als Schülerin begeistert gelesen. Dass der Text aus der Perspektive der Männer erzählt ist, wurde ihr später bewusst. In ihrem Stück „Kassandra und die Frauen Trojas“ verändert die österreichische Autorin Magda Woitzuck den Blickwinkel. Die Esslinger Landesbühne bringt die Deutsche Erstaufführung des Stücks heraus.

 

Die Premiere ist am Freitag, 27. Februar, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne. „Das Stück öffnet im Kontext des Mythos die Perspektive auf die Auswirkungen menschlicher und politischer Entscheidungen“, bringt die Regisseurin den Inhalt auf den Punkt. Dabei erzählt die 42-jährige Autorin, deren Arbeitsschwerpunkt im Hörspiel liegt, Motive des Ilias-Epos aus weiblicher Sicht. Die Uraufführung war im Sommer 2023 bei den Sommerspielen im österreichischen Melk.

Die zweite Vorstellung von „Kassandra und die Frauen Trojas“ hat das Esslinger Theater am 8. März, dem Internationalen Frauentag, angesetzt. Da beginnt die Vorstellung schon um 18 Uhr. „Für Frauen gibt es an diesem Tag 50 Prozent Ermäßigung auf die Tickets“, sagt Dramaturgin Melina Hüttner. Um 21.30 Uhr laden die Frauen im Ensemble ins Podium 2 zur Performance „50 Shades of Rosa, Vol. 3“ ein – auch diese „Überstunde“ findet im Rahmen der Esslinger Frauenwochen statt. Hüttner wünscht sich, dass Frauen und Männer an dem langen Theaterabend über das Thema Gleichberechtigung ins Gespräch kommen.

Autorin Magda Woitzuck betrachtet in ihrem Text die blutigen Folgen der Kriege für die Frauen. Im Bild: Lily Frank (Kassandra) Foto: Björn Klein

Mit den sieben Schauspielerinnen des WLB-Ensembles zu arbeiten, war für Regisseurin Jenke Nordalm besonders spannend. Gemeinsam darüber nachzudenken, an welchen Stellen die von Männern dominierten Strukturen die Entwicklung der Frauen hemmen, das fand sie herausfordernd. Da findet Jenke Nordalm nicht zuletzt viele Bezüge zum aktuellen Arbeitsalltag von Frauen im Theater. Zwar habe sich da viel geändert, „aber ein fast rein weibliches Produktionsteam wäre früher schwer vorstellbar gewesen.“ Die Sicht von Künstlerinnen stärker im Theater zu verankern, das bleibt für Nordalm wichtig. Denn strukturelle Benachteiligungen gebe es noch immer, und das auf vielen Ebenen.

Der machthungrige König nimmt seine Tochter Kassandra nicht ernst

Weil Woitzuck in ihrem Text die blutigen Folgen der Kriege für die Frauen im Stück betrachtet, erscheint der Mythos im anderen Licht. Achill, der verklärte Superheld, ist in Wirklichkeit ein brutaler Schlächter. Kassandra, die Seherin, wird von ihrem Vater, dem trojanischen König Priamos, nicht ernstgenommen. Dürren, Hunger und Ungerechtigkeit – all das prangert Kassandra an. Da vertritt die Bühnenfigur eine klare Haltung. Aus diesem Grund findet Regisseurin Nordalm den Text „hoch aktuell“. Doch gerade Kassandras Vater nimmt sie nicht ernst und besiegelt so den Untergang seines Reichs.

„Ein fast rein weibliches Produktionsteam wäre vor Jahren am Theater schwer vorstellbar gewesen.

Jenke Nordalm, Regisseurin

Ort der Handlung ist in weiten Teilen der Palast, den Ausstatterin Vesna Hiltmann als Glamour-Welt und Machtraum zeigt. Spannend findet Jenke Nordalm den Blick auf die Mode der Mächtigen, „die Frauen in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt.“ Ulf Steinhauer hat für die Produktion einen eigenen Soundtrack komponiert. „Er war bei vielen Proben dabei, hat die Musik mit dem Ensemble entwickelt“, sagt Jenke Nordalm. So nah am Entstehen der Theatermusik dran zu sein, das war aus ihrer Sicht auch für die Spielerinnen ein großer Gewinn.

Unsere Empfehlung für Sie

Esslinger Theater: Sage von der Alb auf der Bühne – Puppenspielerin macht Kindern Mut

Esslinger Theater Sage von der Alb auf der Bühne – Puppenspielerin macht Kindern Mut

Mit dem Puppentheater „Der Drache vom Drackenstein“ bringt die Junge WLB eine Sage von der Alb auf die Bühne. Alice Therese Gottschalk erzählt den Märchenstoff ganz neu.

Die nächsten Termine: Die Premiere von „Kassandra und die Frauen Trojas“ ist am 27. Februar um 19.30 Uhr im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne. Weitere Termine: 8., 14., 19. und 27. März.

Weitere Themen

„Pocket Rocket“: E-Kraftrad mit nur 70 Kilogramm kann in Sirnau Probe gefahren werden

„Pocket Rocket“ E-Kraftrad mit nur 70 Kilogramm kann in Sirnau Probe gefahren werden

In Esslingen-Sirnau in der Zukunftswerkstatt kann das E-Kraftrad "Pocket Rocket" getestet werden. Es wiegt 70 Kilo und die Batterie kann an normalen Steckdose geladen werden.
Von Greta Gramberg
Kleiderverkauf: Wann sind die Frühjahrs-Kinderkleidermärkte auf den Fildern?

Kleiderverkauf Wann sind die Frühjahrs-Kinderkleidermärkte auf den Fildern?

Ob Filderstadt oder Leinfelden-Echterdingen: Dieser Tage können Mamis und Papis sich mit gebrauchter Frühlingskleidung und mehr für den Nachwuchs eindecken. Wann sind die Termine?
Von Caroline Holowiecki
Videoüberwachung in der Stadt: „Bitte alle aufwachen“: Heiße Debatte in Esslingen

Videoüberwachung in der Stadt „Bitte alle aufwachen“: Heiße Debatte in Esslingen

Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen in Esslingen – das wünscht sich so mancher in der Stadt. Andere argumentieren energisch dagegen.
Von Sebastian Xanke
Kinderbetreuung im Kreis Esslingen: „Wir könnten hinlaufen“ – Esslinger Kinder in Altbacher Kita?

Kinderbetreuung im Kreis Esslingen „Wir könnten hinlaufen“ – Esslinger Kinder in Altbacher Kita?

In Altbach entsteht ein neues Kinderhaus. Ob alle Plätze belegen werden, ist vorerst offen. Das ruft nun eine Familie aus der Nachbarkommune Esslingen auf den Plan.
Von Petra Pauli
Denkendorf: Was plant Bürgermeister Ralf Barth im Falle seiner Wiederwahl?

Denkendorf Was plant Bürgermeister Ralf Barth im Falle seiner Wiederwahl?

Der derzeitige Bürgermeister Ralf Barth bewirbt sich als einziger Kandidat um den Chefposten im Denkendorfer Rathaus. Er erzählt, was er für eine zweite Amtszeit vor hat.
Von Ulrike Rapp-Hirrlinger
Festnahme: Verdächtiger nach Einbruch in Denkendorfer Bäckerei

Festnahme Verdächtiger nach Einbruch in Denkendorfer Bäckerei

Nach dem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Denkendorf ermittelt die Polizei gegen einen 23-Jährigen. Warum er sich verdächtig gemacht hat.
Von Greta Gramberg
Nürtingen: Für Promis weltweit unterwegs – Fotojournalist zeigt Porträts

Nürtingen Für Promis weltweit unterwegs – Fotojournalist zeigt Porträts

Der Fotojournalist Guido Mangold hat für Geo, Stern und Playboy gearbeitet und weltweit viele Prominente porträtiert. Nürtingen zeigt nun eine Retrospektive.
Von Corinna Meinke
Gedenken in Filderstadt: Vier Jahre Ukrainekrieg: Wie ist die Lage in der Partnerstadt Poltawa?

Gedenken in Filderstadt Vier Jahre Ukrainekrieg: Wie ist die Lage in der Partnerstadt Poltawa?

Eine Gedenkveranstaltung in der Filharmonie erinnert an die katastrophale Lage in der Ukraine und in der Partnerstadt von Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern.
Von Torsten Schöll
Prozess am Amtsgericht Esslingen: „Viele Leben wurden zerstört“: Tödlicher Verkehrsunfall in Deizisau

Prozess am Amtsgericht Esslingen „Viele Leben wurden zerstört“: Tödlicher Verkehrsunfall in Deizisau

Bei einem Verkehrsunfall in Deizisau starb eine 90-jährige Fußgängerin. Ein 56-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten – Tatvorwurf: fahrlässige Tötung.
Von Simone Weiß
Diskussion in Esslingen: Über Heimat sprechen: Ist Esslingen ein Sehnsuchtsort oder eine Kampfarena?

Diskussion in Esslingen Über Heimat sprechen: Ist Esslingen ein Sehnsuchtsort oder eine Kampfarena?

Heimat ist ein vielschichtiger Begriff, der vieles beinhalten kann. Die einen erwärmt er, andere lehnen ihn ab. Über eine Diskussion in Esslingen.
Von Johannes M. Fischer
Weitere Artikel zu Esslingen Frauen Frauentag
 
 