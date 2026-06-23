Niklas und Emily freuen sich schon auf Bärbel Lang und ihren Mann. Kaum summt der Türöffner, ziehen sie ihre Mamas hinauf in den zweiten Stock, hinein in die Wohnung der Leihgroßeltern. Zuerst die Schuhe ausziehen. Bärbel Lang hilft der eineinhalbjährigen Emily, Niklas hat bereits die Jacke an den Haken in der Ecke gehängt, den Lang extra tiefer angebracht hat. Jetzt wartet der Fünfjährige geduldig darauf, dass auch Emily fertig ist, fertig für einen gemeinsamen Nachmittag im Wohnzimmer der Langs.

Die beiden Kinder kennen sich erst seit Januar, aber sie sind ein Herz und eine Seele. Ihre gemeinsame Zeit bei den Langs haben sie dem Oma-Opa-Service im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt zu verdanken. Dieser vermittelt seit 15 Jahren Großeltern. Bärbel Lang ist schon fast so lange mit dabei. Seit kurzem auch ihr Mann Uwe. „Wir springen ein, immer dann, wenn eine Oma gebraucht wird“, sagt sie. Sie betreut neben Niklas und Emily auch noch die kleine Louise. Für Emily ist sie Oma Bärbel, für Niklas die Bärbel oder auch Oma Bärbel.

Viele Kinder haben keine Großeltern in der Nähe so wie ihre Schützlinge. „Meine Großeltern wohnen in Speyer“, ruft Niklas. Er sitzt auf dem Boden und baut ein Auto aus Lego-Steinen. Emily nimmt eine große Box und möchte ihm weitere bringen. Die Lego-Steine stammen noch aus der Kindheit des 61-jährigen Leihopas, der selbst keine Kinder hat, die Bücher von den Enkelkindern seiner Frau. Die sind mittlerweile Teenager und leben im brandenburgischen Senftenberg mit ihrer Mutter. Die 71-jährige Bärbel Lang weiß daher, wie es ist, wenn Omas nicht vor Ort sind. Zwar sei sie immer wochenweise zu ihrer alleinerziehenden Tochter geflogen. Aber eine Oma, die auch mal kurzfristig einspringen konnte, wenn ein Arzttermin anstand oder irgendetwas unverhofft dazwischen kam, war sie nicht.

Esslinger Oma-Opa-Service: Nachfrage übersteigt Angebot

Gerade das aber ist wichtig, jemanden um die Ecke zu haben. Die Langs wohnen nur fünf Gehminuten von Niklas und Emily entfernt. So ist das Konzept des Services gedacht, Leihgroßeltern mit Kindern in der nahen Umgebung zusammen zu bringen. Noch kann das Projekt des Mehrgenerationen- und Bürgerhauses aber nicht alle Gebiete abdecken, obwohl es sogar je eine Leihoma in Wolfschlugen und Plochingen gibt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Insgesamt sechs Omas sind es derzeit. „In der Regel fühlen sich nur Omas angesprochen“, sagt Bärbel Lang. Opas wie ihren Mann, gebe es selten.

Ankunft bei den Leihgroßeltern. Bärbel Lang und ihr Ehemann Uwe Lang begrüßen ihre Leienkelkinder Emiliy mit Mutter Michaela Kern und Niklas mit Mutter Nicole Rieger (von links nach rechts). Foto: Marion Brucker

Niklas kommt seit seinem ersten Lebensjahr zu Bärbel Lang. Für seine Mutter war es zuerst eine Verschnaufpause, wenn die Leihoma kam, sich den Kinderwagen schnappte und ihn spazieren fuhr. „Er hatte seine frische Luft und ich Luft zum Durchatmen“, erzählt Nicole Rieger. Für Emilys Mutter und ihren Mann ermöglichen es die Langs, in Ruhe für ihre Fortbildung zu lernen. „Das könnten wir sonst nur am Abend, wenn Emily im Bett ist und da hätten wir nicht mehr so die Konzentration“, sagt Michaela Kern. Der 35-Jährigen ist es zunächst schwer gefallen, sich von ihrem ersten Kind zu trennen. Heute freut sie sich, wenn ihre Tochter mit leuchtenden Augen von den Langs nach Hause kommt.

Zum Eingewöhnen gab es Probestunden. Es wird geschaut, wie Eltern, Kind und Leihgroßeltern miteinander harmonieren. Es wird zum Beispiel besprochen, welche Vorlieben das Kind hat oder auf welche Unverträglichkeiten bei der Ernährung zu achten ist. „Das Schöne war, dass das so unkompliziert und problemlos geklappt hat“, erinnert sich Kern. Sie sei beim ersten Mal dabei geblieben und beim zweiten Mal war Emily schon ohne Mutter bei den Leihgroßeltern.

Betreuung durch Leihgroßeltern endet mit Schuleintritt

Niklas fremdelte wie alle Kinder in diesem Alter erst einmal. Das gab sich recht schnell. „Wenn die Eltern um die Ecke sind, dann ist es gut“, so Lang. Sie betreut die Kinder immer bei sich zuhause. Das hat den Vorteil, dass die Eltern die Zeit für sich haben und nicht mit einem halben Ohr bei den Kindern sind oder die Kinder immer wieder zu ihnen kommen.

Lang spricht aus Erfahrung. In einer Ecke an der Wohnzimmerwand hängen Fotos von gut 15 Enkeln, darunter auch der beiden leiblichen und ihres ersten Leihenkels Ferdinand. Er kam wie Niklas als Einjähriger und blieb bis zum Schuleintritt bei ihr. Dann endet die Betreuung durch den Oma-Opa-Service.

Niklas lernt mit den Leihgroßeltern Fahrradfahren

Der Oma-Opa-Service ist weder für Hausaufgabenbetreuung, noch als Ersatz für eine Tagesmutter oder eine Kita gedacht. Es geht darum, Zeit mit Kindern zu verbringen. Grundvoraussetzung für Leihgroßeltern ist also, Zeit zu haben und Kinder zu lieben. Die Langs gehen mit ihnen spazieren, auf den Spielplatz und lesen vor. Wenn es die Eltern erlauben, so wie bei Niklas, gehen sie mit ihnen ins Schwimmbad. „Beide haben mein vollstes Vertrauen“, sagt Rieger. Sie helfen ihr bei der Erziehung. Unerschrocken haben sie mit Niklas Fahrradfahren geübt, bis er es glücklich seiner Mutter vorführte.

Dass die Langs ihnen viel vorlesen, lieben Emily und Niklas gleichermaßen. Emily hat sich aus den Büchern, die am Boden liegen, „Mutter Gans lehrt die Farben“ ausgesucht. Niklas hat sich zu ihr gesetzt. Oma Bärbel beginnt zu lesen. Vielleicht werden sich die beiden wie Ferdinand auch im Teenageralter daran erinnern. Bis heute hält er Kontakt zu seiner Leihoma.

Der Oma-Opa-Service in Esslingen

Konzept: Immer mehr Kinder wohnen nicht in der Nähe ihrer Großeltern. Diese Lücke versucht der Om-Opa-Service zu schließen. Das gemeinsame Erleben von Leihenkel und Leihoma steht im Vordergrund, doch auch die Wertschätzung vonseiten der Eltern spielt eine Rolle. Eine kleine Aufwandsentschädigung gehört dazu.

Vorstellungsgespräch: Mit interessierten Omas und Opas wird zunächst ein Vorstellungsgespräch geführt, um zu schauen, ob es passen könnte. Ist dies der Fall, müssen die Leihgroßeltern ein Führungszeugnis vorlegen, bevor ihnen ein Kind anvertraut wird.

Alter: Betreut werden in der Regel Kinder vom Babyalter bis zum Eintritt in die Schule. Die Beziehung zu einer Betreuungsperson sollte langfristig angelegt sein. Damit geklärt werden kann, ob Kinder, Eltern und Leihgroßeltern harmonieren, gibt es zwei kostenlose Probestunden.

Kosten: Die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Betreuung beträgt pro Betreuungsstunde 7 Euro, davon 1 Euro für Verwaltungsaufwand, Versicherung und Fortbildung. Dazu kommt gegebenenfalls Fahrgeld. Bezahlt wird ausschließlich über Rechnung beziehungsweise Überweisung, Träger ist der Förderverein Pliensauvorstadt. Einzugsbereich ist das gesamte Esslinger Stadtgebiet.