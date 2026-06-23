Niklas Großeltern wohnen zu weit weg, um ihm Radfahren beizubringen - deswegen haben Bärbel und Uwe lang mit ihm geübt. Sie sind Teil des Esslinger Oma-Opa-Services.
23.06.2026 - 07:00 Uhr
Niklas und Emily freuen sich schon auf Bärbel Lang und ihren Mann. Kaum summt der Türöffner, ziehen sie ihre Mamas hinauf in den zweiten Stock, hinein in die Wohnung der Leihgroßeltern. Zuerst die Schuhe ausziehen. Bärbel Lang hilft der eineinhalbjährigen Emily, Niklas hat bereits die Jacke an den Haken in der Ecke gehängt, den Lang extra tiefer angebracht hat. Jetzt wartet der Fünfjährige geduldig darauf, dass auch Emily fertig ist, fertig für einen gemeinsamen Nachmittag im Wohnzimmer der Langs.