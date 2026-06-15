Sie gehören zu den Aushängeschildern der Esslinger Kulturszene – der frühere Theaterintendant Friedrich Schirmer nennt die Galgenstricke in einem Atemzug mit den Berliner „Stachelschweinen“, dem Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“ und der Münchner „Lach- und Schießgesellschaft“. Herbert Häfele und Erich Koslowski zählen seit einer kleinen Ewigkeit zum Besten, was das deutschsprachige Autorenkabarett zu bieten hat. Für ihr Lebenswerk wurden die Galgenstricke nun mit dem Esslinger Kulturpreis ausgezeichnet. Diese Würdigung soll auch ein Zeichen setzen in Zeiten, in denen Kulturförderung für viele keine Selbstverständlichkeit mehr ist.