Tätowierte Matrosen mit lässigen Zigarettenkippen in den Mundwinkeln. Fesche Offiziere in flotten Uniformen mit gewichtigem Gang. Menschen aus aller Herren Länder, die Waren, Fässer oder Säcke auf ihren Schultern schleppen. Und das alles in Esslingen. Eine romantische Vorstellung mit einem Hauch von Klischee. Doch nicht ganz unbegründet: Das große Schiff auf dem Dach des Gebäudes der Alten Feuerwache in der Adlerstraße 6 gegenüber der Hochschule am Campus Stadtmitte legt eine Nähe zur Seefahrt nahe. Doch es ist alles ganz anders.

Wie kommt das Schiff auf das Dach? Schick sieht es aus, und selbst vom Gehsteig unten aus betrachtet macht es etwas her: Der Dreimaster mit den Ausmaßen von 1,60 Meter Länge und 1,40 Meter Höhe nimmt Kurs auf Süd-Südwest, teilt die Stadt Esslingen auf Nachfrage unserer Zeitung nach dem Blättern in älteren Quellen mit.

Doch das Schiff ist kein Zeichen dafür, dass hier einmal eine Admiralität oder eine Schifffahrtsbehörde untergebracht war. Das Wasserfahrzeug zierte in früheren Jahren das Dach der einstigen Handelsschule, die im Obergeschoss oberhalb der Alten Feuerwache ihren Sitz hatte.

Selbst vom Gehsteig aus betrachtet, macht das Schiff etwas her: der Dreimaster mit einer Länge von 1,60 Metern und einer Höhe von 1,40 Metern auf dem Gebäude in der Adlerstraße 6. Foto: Roberto Bulgrin

Handelsschule und Schiff – für die Herstellung des Zusammenhangs braucht es Fantasie. Die Stadt Esslingen, Archivartikel der Eßlinger Zeitung und der Internetauftritt der John-F.-Kennedy-Schule als Nachfolgerin der Handelsschule bemühen sich um Erklärungsversuche. Ein Ansatz: Der Städtebund der Deutschen Hanse hatte in früheren Jahrhunderten diese Dreimaster als zuverlässige Segler im globalen Handel auf dem Seeweg eingesetzt.

Das Schiff als Symbol für Wirtschaftskraft und Expansionsgelüste

Es gibt weitere Erklärungen in den Quellen: Das Schiffsmodell ist auch ein Stück Zeitgeist. Am 13. Februar 1912 war in Esslingen laut einem Artikel der Eßlinger Zeitung beschlossen worden, am Ende der Kiesstraße eine Bleibe für die Feuerwehr und eine Heimat für die Handelsschule einzurichten. Am 13. September 1913 wurde das Gebäude laut dem Bericht feierlich eingeweiht. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wehte der stramme Wind von Kaisertum, Militarismus, Treue zur Monarchie und Expansionsgelüsten durch das Deutsche Reich. Wachstum und wirtschaftliche Blüte im Zuge der Reichsgründung 1871 hatten zu ökonomischem Aufschwung und einem steigenden Außenhandel geführt.

Privatleute, besonders Händler, nutzten den positiven ökonomischen Spirit zur Gründung von Handelsgesellschaften. Der vom Kaiser ausgegebene, später geplatzte Traum vom deutschen „Platz an der Sonne“ durch koloniale Besitzungen und die royale Fixierung auf den Ausbau der Marine gaben einer kaufmännischen Ausbildung zusätzliches Gewicht. Das Handelsschiff avancierte zum Symbol deutscher Wirtschaftskraft, territorialer Ausdehnung und Machtgelüste. Das Schiff auf dem Dach der Handelsschule in Esslingen macht vor diesem historischen Kontext also Sinn.

Mit gebührendem Ernst und angebrachter Sorgfalt wurde daher das Modell für das Dach der Handelsschule im Geist der Vorkriegszeit kreiert. Laut einem Artikel der Eßlinger Zeitung ähnelten die Konstruktionspläne eher einem Gemälde als einer leichtherzig hingeworfenen Skizze. Das Heck des Schiffes sollte ursprünglich noch aufwendiger gestaltet werden, die Galionsfigur, der reichsstädtische Adler, sollte auf einem geschwungenen Brustschild mit den Signet „CE“ für „Civitas Esslingensis“, also für die Esslinger Bürgerschaft, versehen werden. Das ist nicht passiert. Gründe dafür werden in dem Bericht nicht genannt. Weniger Sorgfalt wurde laut dem Artikel auf die Blickrichtung des Wappentieres verwendet. Dass es ausgerechnet nach Stuttgart, einem zum damaligen Zeitpunkt tatsächlichen oder möglicherweise auch eingebildeten Rivalen im Kampf um städtische Bedeutsamkeit, blickt, war für zeitgenössische Spötter Anlass zu Kritik.

Alte Feuerwache mit der ehemaligen Feuerwehrgerätehaus um das Jahr 1950 Foto: Stadtarchiv Esslingen

Mit seiner soliden Robustheit und Beständigkeit schien das Schiffsmodell seinen fest gefügten Platz auf dem Dach der Handelsschule zu haben. Doch für eine bestimmte Zeitspanne segelte es davon. 1961 zogen Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonal der Lehranstalt in die neu gebaute, kaufmännisch ausgerichtete John-F.-Kennedy-Schule um. Das Schiff wurde vom Dachfirst abmontiert. Ein Akt, der laut einem Bericht der Eßlinger Zeitung, vielen Einheimischen schwer auf der Seele lastete: „Alle Passanten – einige sogar recht energisch – vertraten die Meinung, dass das Schiff mit dem Gebäude der alten Handelsschule eine nicht zu lösende Einheit bilde, und dass der alte Standort gewohnt und besser sei als der neue Ankerplatz.“

Gedanken nach Fernweh, Reiselust und Sehnsucht nach dem Meer

Doch alle Proteste verhallten ungehört. Der Dreimaster wurde an der Fassade der John-F.-Kennedy-Schule angebracht. Erst als die Lehranstalt im August 1987 an den Landkreis Esslingen verkauft wurde, so heißt es in dem Artikel weiter, ging das Schiff wieder an seinem angestammten Platz auf der Alten Feuerwache vor Anker. Wer dort nach oben schaut, mag Fernweh, Reiselust und Sehnsucht nach dem Meer empfinden.

Das Schiff in Esslingen

Restaurierung

Laut einem Bericht in der Eßlinger Zeitung wurde das Schiff auf dem Dach der Alten Feuerwache im Jahr 2012 über mehrere Wochen restauriert. Das Model mit der typisch grünlichen Patina sei in einem erstaunlich guten Zustand gewesen. Lediglich der Windriss, der vordere Mast und die Halterung hätten ausgebessert werden müssen. Dass Regen, Stürme oder Hagelschauer dem Schiff so wenig hätten anhaben können, sei auch ein Beleg für die hohe Qualität und die saubere Arbeit des damaligen Schiffsbauers.

Serie

In einer kleinen Reihe gehen wir Vorurteilen über Esslingen nach. Teile auch über die vermeintliche „Burg“, den Steg der Stadtkirche, den Marktplatz, den Hafenmarkt, die fehlende Kirchturmuhr von St. Dionys, die Katharinenlinde, den „Skywalker“ am Schelztorturm sowie den Wolfsbrunnen in Hegensberg sind bereits erschienen.